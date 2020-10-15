РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. В деревне Беляниново сотрудники контрольного управления городского округа Мытищи провели мониторинг мест обитания животных без владельцев, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления.

«На придомовой территории у дома 201 по улице Центральной прошла встреча с жителями (заявителями) и старостой деревни по теме выезда. Напоминаем, что не рекомендуется устраивать места подкормки безнадзорных собак и кошек вблизи жилых домов, детских площадок и оживленных общественных мест», - говорится в сообщении.

О местах обитания животных без владельцев, без бирки в ухе необходимо сообщать в администрацию городского округа по телефону 8 (495) 586-73-62.