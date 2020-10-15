РИАМО - 15 окт. В столице отменили еженедельный отчет работодателей о сотрудниках, которые находятся на удаленной работе, теперь нужно сообщать только об изменениях в составе работников на удаленке, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на официальном сайте столичного градоначальника.

Ранее в столице всех работодателей обязали по понедельникам предоставлять отчет о сотрудниках, которые работают дистанционно, через портал mos.ru.

«В случае отсутствия изменений в представленных <...> сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», - говорится в указе.