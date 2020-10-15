РИАМО - 15 окт. Дополнительные налоговые льготы планируют ввести для горнолыжного туризма в Подмосковье, соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Московской областной думы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предусмотрены следующие меры государственной поддержки: установление льгот по налогам и сборам, создание благоприятных условий на территории Московской области для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в развитие снегоходного и горнолыжного туризма», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект предлагает предоставлять нефинансовые меры государственной поддержки, содействие в создании и развитии объектов инфраструктуры снегоходного и горнолыжного туризма, а также установить, что финансовая поддержка снегоходного и горнолыжного туризма может осуществляться в рамках государственных программ Московской области.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.