РИАМО - 15 окт. Жилой дом по программе реновации введут в Кунцеве в следующем году, он находится на Бобруйская улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время ведутся работы по возведению несущих монолитных конструкций 9-го этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок 4-го этажа», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что также идут работы по прокладке наружных инженерных сетей. Строительство дома идет по индивидуальному проекту. Фасады облицуют композитными панелями графитового цвета и «под дерево».

В доме будет 80 квартир. Их общая площадь составит 4 513 квадратных метров. Две квартиры предусмотрены для маломобильных людей. Они будут располагаться со второго этажа. На первом этаже откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.