РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Яму на проезжей части по улице 50 лет Октября заделали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что в районе дома №7Б на проезжей части образовалась яма.

«Сотрудники администрации городского округа Красногорск осмотрели автомобильную дорогу от дома №12 по улице 50 лет Октября до дома №21 по улице Пушкинской. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал замглавы администрации округа Всеволод Волосевич.

Он также добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.