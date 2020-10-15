РИАМО - 15 окт. Трое жителей подмосковного Реутова стали лауреатами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в номинации «Волонтерство и благотворительность» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Подмосковье утвердили лауреатов премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2020 года, ими стали 180 человек. Соответствующее постановление подписал Воробьев. При этом сразу трое реутовчан стали победителями в номинации «Волонтерство и благотворительность», - говорится в сообщении.

Жюри конкурса присудило денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей каждому Валерию Нечаю, Оксане Широбоковой и Александре Орехович.

«В 2020 году губернаторскую премию «Наше Подмосковье» посвятили людям, борющимся с пандемией коронавируса – врачам, педагогам, предпринимателям, волонтерам. В этом году конкурс носит название «Мы рядом». Его цель – рассказать о героях и их поступках, изменивших чью-то жизнь в тяжелые времена, в том числе в период пандемии», - отмечается в сообщении.

Кроме того, лауреаты были определены в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование», «Социально ориентированный бизнес».

«Выигранные средства будут потрачены на приобретение современной оргтехники, которая так необходима для реализации новых проектов о героических реутовчанах – участниках войны, а также на оказание адресной помощи ветеранам», - отметил председатель совета ветеранов Реутова Валерий Нечай, ставший лауреатом региональной премии в этом году.

Премия «Наше Подмосковье» реализуется с 2013 года по инициативе губернатора Московской области. Ее цель – поддержка социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент проекты, направленные на развитие региона.