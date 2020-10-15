РИАМО - 15 окт. Московская областная дума в четверг внесла изменения в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 года, по которому доходная часть была уменьшена на 27,5 миллиардов, а госдолг увеличили на 93,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИАМО.

Согласно законопроекту, доходы бюджета Московской области на 2020 год с учетом изменений составят 607,9 миллиарда рублей, а расходы - 730,3 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе министерства экономики и финансов региона.

«Учитывая пандемию, мы предлагаем рассмотреть уточнение бюджета Московской области. Плановые доходы, налоговые и неналоговые, предлагаем сократить на 55,3 миллиарда рублей, это неполное сокращение доходов, мы предполагаем все-таки оптимистичное выравнивание до конца года, <...> доходную часть бюджета Московской области предлагается уменьшить в 2020 году на 27,5 миллиардов рублей», - сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, представляя законопроект.

Она отметила, расходы оптимизируются, существенным образом увеличены расходы на борьбу и предотвращений пандемии - на 44,1 миллиард рублей. При этом снизились расходы на формирование комфортной городской среды, устройство парков, развитие предпринимательской деятельности, финансирование мероприятия в сфере экологии и сельского хозяйства.

«Предусмотрено наращивание государственного долга на 93,4 миллиарда в текущем году. Это самый большой объем заимствований за последние 10 лет», - заключила Масленкина.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.