РИАМО - 15 окт. С 19 октября в столице изменяются правила посещения ночных клубов и других развлекательных заведений с 00:00 до 06:00, для посещения заведений нужно будет пройти регистрацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что весной в столице были временно закрыты дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения, так как в них нет возможности соблюдать социальную дистанцию и другие необходимые при пандемии санитарные меры.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», - написал мэр на своем личном сайте.

Он уточнил, что при входе в развлекательное заведение ночью посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377.

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», - пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что таким образом в городе можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения Covid-19.

Как уточняется в указе мэра Москвы, организации и ИП, которые руководят ночными клубами и другими развлекательными заведениями на территории столицы, обязаны получить электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 для каждого заведения.

Получить электронный идентификатор (QR-код) или код для СМС на короткий номер можно с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на сайте mos.ru.

Разместить всю необходимую информацию для регистрации сотрудников и посетителей нужно на входе в развлекательное заведение.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.