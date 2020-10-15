РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Дату начала строительства школы в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске определят после получения результатов экспертизы, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь kechutkinsergey в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной поинтересовался сроками строительства социальных объектов в ЖК «Опалиха О3».

«В настоящее время проектировщиком школы в ЖК «Опалиха О3» получено положительное заключение ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза» на первый этап - инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания», - сказал представитель администрации.

Он также добавил, что ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза» готовит положительное заключение на техническую часть.

«После получения заключения на все этапы будет определена дата начала строительства школы», - пояснил представитель.

По поводу завершения строительства детских садов в ЖК «Опалиха О3» он отметил, что, согласно информации, полученной от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, на здания ДОУ на 140 мест и ДОУ на 350 мест получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы.

«Сроки завершения строительства будут определены после подтверждения бюджетных лимитов со стороны министерства жилищной политики Московской области», - заключил представитель.