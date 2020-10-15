РИАМО - 15 окт. Пять компаний, являющихся клиентами Среднерусского банка ПАО Сбербанк, стали победителями регионального этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. В этом году генеральным партнером премии выступил Сбербанк», - говорится в сообщении.

По решению комиссии, состоящей из представителей Сбербанка, АО «Российский экспортный центр», федеральных министерств и предпринимательских объединений, «Экспортерами года» в Центральном федеральном округе признаны:

- номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Крупный бизнес» — ООО «Траско», (Московская область);

- номинация «Новая география» в категории «Крупный бизнес» - ООО «Вайлдберриз» (Московская область);​

- номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство» — ООО «ВИМа» (Смоленская область);

- номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» — ООО «Айс-Плюс» (Московская область);

- номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «Малое и среднее предпринимательство» — ООО «Нейрософт» (Ивановская область);

- номинация «Трейдер года» — ООО «Джевелери Трейдинг Компани».

«Одно из приоритетных направлений работы банка - содействие компаниям региона в их выходе на международный рынок, укрепление управленческих навыков и компетенций сотрудников компаний, необходимых для эффективной работы», - отметил вице-президент ПАО Сбербанк - председатель Среднерусского банка Кирилл Брель.

Он уточнил, что на сегодняшний день реалии бизнеса таковы, что банк должен переходить от модели классического провайдера финансовых услуг к модели глобальной экосистемы.

«И в нынешних непростых финансовых условиях мы всегда готовы поддержать своих клиентов и трансформировать свою работу в соответствии с их запросами. Уверен, что участие в этом мероприятии станет новой ступенью в укреплении их позиций на международной арене», - добавил Брель.

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и генерального партнера премии ПАО Сбербанк. Полный список лауреатов окружного этапа премии «Экспортер года» опубликован на сайте организатора премии АО «Российский экспортный центр».