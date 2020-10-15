РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске мужчина разбил могильную плиту родственника, который, по его мнению, несправедливо распорядился наследством, против него возбудили уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Павел Ярыгин.

Житель Подольска в состоянии алкогольного опьянения на одном из кладбищ нанес не менее трех ударов ногой по мемориальному памятнику, в результате чего плита треснула и раскололась на две части. Своими действиями мужчина причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму 114 360 рублей. Подозреваемый в полном объеме признал свою причастность к преступлению. Он объяснил свой поступок неприязнью к родственникам, которые, по его мнению, несправедливо разделили наследство.

«Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (повреждение и осквернение надмогильного сооружения). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления», - сказал Ярыгин.

В соответствии с санкцией части 1 статьи 244 УК РФ подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Надзор за ходом расследования уголовного дела Подольской городской прокуратурой обеспечивается.