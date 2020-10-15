РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске задержали мужчину, вымогавшего 600 тысяч рублей под угрозой расправы с потерпевшим, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

В Подольске мужчина, угрожая насилием, требовал передать ему 600 тысяч рублей. Потерпевший, испугавшись за свою жизнь и здоровье, перевел на его счет 265 тысяч рублей и обратился в полицию. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УМВД России по Подольску установили местонахождение вымогателя.

«СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 163 УК РФ по факту вымогательства, совершенного в крупном размере. Санкция указанной статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей», - сказала Смирнова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.