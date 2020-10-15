РИАМО - 15 окт. За прошедшие сутки в городские клиники поступили 1196 человек с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю в мегаполисе госпитализировали на 15,5% пациентов с Covid-19 больше, чем за предыдущую, сообщает оперштаб Москвы.

В городе выявлено 3942 новых случая заражения. Количество выявленных новых случаев инфекции за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. На аппаратах ИВЛ в городских клиниках находятся 319 человек, это на 25% больше, чем неделей ранее.

«Среди заболевших 12% - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших - люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все новые пациенты, а также те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под наблюдением медиков.

Всем жителям города старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует соблюдать домашний режим.

Кроме того, в общественных местах и городском транспорте нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.