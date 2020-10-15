РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске возле поселка Кузнечики столкнулись четыре автомобиля, в ДТП пострадали двое детей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«5 октября в 18:22 в Подольске на 5-м километре Варшавского шоссе вблизи дома №7 поселка Кузнечики произошло столкновение четырех автомашин. В ДТП получили ранения двое несовершеннолетних четырех и шести лет. Детей доставили в городскую больницу с ушибами головы, носа и ссадинами на лице», - говорится в сообщении.

Проводится расследование.