РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 3942 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 347 946 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки скончались 57 пациентов с подтвержденным Covid-19, столичные врачи вылечили 1953 человека. За все время пандемии выздоровели после коронавируса 268 423 пациента, умерли 5796 заболевших.

За сутки на территории РФ коронавирус подтвердили у 13 754 человек, при этом у 24,9% пациентов не было клинических проявлений инфекции. Скончались 286 пациентов с Covid-19, выздоровели 8392 человека.

За все время пандемии в стране выявлено 1 354 163 случая заболевания, умер 23 491 человек, выздоровели после лечения 1 048 097 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.