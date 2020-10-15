РИАМО – 15 окт. По словам глава Минпромторга РФ Дениса Мантурова, пока учреждения общепита и ретейла не собираются закрывать на карантин из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Чтобы продолжать работать, им нужно будет соблюдать требования Роспотребнадзора. Также рестораны и магазины не станут закрывать при отсутствии резкого роста числа заболевших.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным», - сказал Мантуров.

Он добавил, что в каждом регионе ситуация с коронавирусом отличается. Руководство региона будет принимать решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Сейчас власти отрабатывают с промышленностью РФ возможность перевода на удаленную работу части сотрудников.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.