РИАМО - 15 окт. В Московской области за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 299 человек, с начала пандемии в регионе вылечили от коронавируса 59 510 пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье зарегистрировано свыше 78 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 1434 человека с подтвержденным Covid-19 скончались.

В регионе усилили меры по борьбе с Covid-19. Гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.