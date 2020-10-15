Ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Идея праздника – в том, чтобы популяризировать регулярное и правильное очищение рук как эффективный способ предотвращения инфекционных заболеваний. В 2020 году эта тема особенно актуальна из-за ситуации с коронавирусом. Как долго следует мыть руки и что нужно, чтобы процедура принесла максимальный эффект, расскажет видеоролик РИАМО.