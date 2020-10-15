РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в подмосковном Подольске планируют создать новый учебно-тренировочный пистолет «Маркер», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Очередную новинку в линейке вооружения разработает подольское предприятие ЦНИИТОЧМАШ. Компания работает над проектом «Маркер», в рамах которого планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Основные детали и узлы будущего пистолета будут унифицированы со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1, разработанными в рамках проекта «Аспид». Таким образом, новый пистолет продолжит созданную в институте «змеиную» линейку – «Гюрза», «Удав», «Аспид», - говорится в сообщении.

Стрелять из нового оружия можно будет не менее чем на 10 метров, температурный режим работы составит от -5 до 30 градусов. При этом пистолет будет способен выдержать не менее 2 тысяч выстрелов. Кроме того, из оружия нельзя будет вести стрельбу боевыми и гражданскими патронами стрелкового оружия. Также будет предусмотрена блокировка выстрела в ряде нештатных случаев, например, при падении заряженного оружия или от самовоспламенения патрона при нагреве оружия.

«Уже на протяжении 76 лет ЦНИИТОЧМАШ из Подольска является надежным поставщиком вооружения для силовых структур страны. Здесь было разработано и создано более 150 образцов и комплексов вооружения, боевых техсредств и различного типа патронов. Сегодня институт продолжает славные традиции и остается одним их лучших в своей сфере. В компании сосредоточены ключевые компетенции в сфере технических разработок вооружения: здесь трудятся доктора технических наук, кандидаты наук, а также около 200 инженеров», - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.