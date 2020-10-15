РИАМО - 15 окт. С 26 октября в Подмосковье более 850 школ уходят на плановые каникулы, речь идет о школах с обучением по четвертям, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Каждый год примерно в это же время завершается I четверть. <...> Каникулы в этих школах продлятся неделю», - сказала Каклюгина.

Вся информация о сроках каникул опубликована на сайтах соответствующих школ. Также ее разместят и в родительских чатах.

Все остальные школы продолжат работу в очном режиме, не уходя на каникулы.

С 5 октября на плановые недельные каникулы также уходили школы с модульной системой обучения.

В школах Московской области строго соблюдаются все меры санитарной безопасности. Министерство образования Подмосковья каждый день проводит выездной мониторинг в школах.

На карантин в регионе закрыли шесть школ из порядка 1,5 тысяч. На сегодня заболеваемость ОРВИ среди школьников составляет 6%. Для сравнения, в прошлом году заболеваемость была 8%.

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