РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Концерт Наташи Королевой, который должен был состояться 17 октября в подмосковном Красногорске, перенесли на весну 2021 года, сообщается на официальном сайте концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Концерт Наташи Королевой THE BEST, который должен был состояться в «Крокус Сити Холле» 17 октября 2020 года, в связи с продолжением действия ограничительных мер при проведении зрелищных мероприятий, связанных с пандемией Covid-19, переносится на 17 апреля 2021 в «Вегас Сити Холл», - говорится в сообщении.

Купленные ранее билеты подлежат возврату по месту приобретения до 27 октября 2020 года.

«Денежные средства будут возвращены в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Билеты на концерт 17 апреля в «Вегас Сити Холле» уже в продаже. При желании, их можно приобрести сразу при возврате ранее купленных.​