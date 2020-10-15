РИАМО - 15 окт. Административная комиссия городского округа Воскресенск оказалась в тройке лучших в Подмосковье, она работает с с физическими лицами, с СНТ и ГСК, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По промежуточным итогам работы за 2020 год административная комиссия городского округа Воскресенск заняла третье место среди всех муниципалитетов региона», - говорится в сообщении.

Административную комиссию городского округа Воскресенск создали в 2018 году. Ее инициатором выступил Госадмтехнадзор Московской области. Основной задачей комиссии является контроль за нарушениями правил благоустройства в части порядка и чистоты.

За активное участие при осуществлении правоприменительной практики и обеспечение чистоты и порядка на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, административную комиссию городского округа Воскресенск удостоили почетной грамоты начальника Госадмтехнадзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Олега Баженова.

На сегодняшний день из 215 СНТ, расположенных на территории округа, административная комиссия провела работу с половиной из них. Что касается ГСК: всего их на территории округа 50, комиссия осмотрела 30. При работе сотрудники комиссии обращали внимание на содержание контейнеров, бункеров, контейнерных площадок, подобная работа велась и в частном секторе.