РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. В Домодедове задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пятнадцатилетней школьницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (часть 3 статьи 131 УК РФ и часть 1 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, подозреваемый в ночное время был вместе с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк.

«В ходе проведения следственных действий подозреваемый показал криминалистам, где спрятал тело девушки. На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах, совершенного им преступления», - отмечается в сообщении.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.