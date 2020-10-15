РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в Москве после прохождения лечения от Covid-19 выздоровели 1953 человека, с начала пандемии выздоровели 268423 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1953 пациента», - сказала Ракова.

За минувшие сутки умерли 57 человек с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии в городе скончались 5796 человек.

Для подтверждения отсутствия у человека коронавируса после лечения проводятся специальные исследования. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

Те, кто вылечился от коронавируса, могут стать донорами или соцволонтерами, чтобы помогать тем, кто лечится на дому. Донором плазмы может стать любой москвич в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Желающие стать донорами или волонтерами могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.