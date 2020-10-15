РИАМО – 15 окт. В РФ зарегистрирована вторая вакцина от Covid-19, она поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране, пишет в четверг газета «Известия».

«Побороть эпидемию удастся лишь после появления коллективного иммунитета», - отмечается в публикации.

Новый препарат собираются ввести в гражданский оборот уже 1 января 2021 года. Он получил названием «ЭпиВакКорона», его разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат создан на основе одной из перспективных синтетических платформ. Это пептидная вакцина, состоящая из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков — пептидов, через которые иммунная система обучается, в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус

По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского. появление второй вакцины, безусловно, хороший знак. Он отметил, что после масштабных испытаний станет ясно, какая вакцина дает наилучший иммунный ответ.

«Я ожидаю, что всякие побочные эффекты будут минимальными. Вакцина дает надежду на то, что сначала будут защищены группы риска, в частности врачи и учителя. Потом мы уже перейдем на широкие массы. Будет проводиться добровольная вакцинация, а это и один из компонентов масштабного тестирования», — сказал ученый.

Ранее в стране появилась первая вакцина. «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.