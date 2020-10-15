РИАМО – 15 окт. По мнению врача-патологоанатома Людмилы Гришиной, главной мишенью Covid-19 являются легкие, передает Федеральное агентство новостей.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — сказала Гришина.

Она добавила, что обычные легкие не превышают по весу около 350 граммов. Но у пациентов с коронавирусом отекшие легкие могут весить до двух килограммов. Часто это приводит к закупорке легочной артерии.

Также врач отметила, что основной возраст погибших от вируса​ пациентов - пятьдесят лет. Но сейчас специалист заметила рост смертности и среди молодых пациентов.​​

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15 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.