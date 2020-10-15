РИАМО - 15 окт. По просьбам местных жителей в новой Москве начал работу новый раздаточный пункт, который позволит обеспечить продукцией около 2 тысяч льготников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для раздачи выделили помещение в 100 квадратных метров. В помещении для безопасности людей обозначили границы социальной дистанции, а для удобства инвалидов и мам с колясками предусмотрели пандус.

«Для получения продукции в этом пункте, гражданам нужно обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 955-89-59», - говорится в сообщении.

Также есть возможность заполнить на сайте специальную анкету. Наборы раздают бесплатно. Их получают беременные и дети до трех лет.

Если ребенку меньше года, он будет получать молочные адаптированные смеси, фруктовые соки, овощные и фруктовые пюре и каши. Малышам от года до трех лет выдают кефир и творог.

По всей столице работают 252 таких пункта. Они открыты с 6:30 до 15:00. С 12:30 до 13:00 — обед.