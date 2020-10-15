РИАМО - 15 окт. Жители Москвы могут получить целый комплекс госуслуг в режиме онлайн, при этом им не нужно даже выходить из дома, многие услуги представлены на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Возможность получать услуги дистанционно крайне важна в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавируса.

«Например, на портале mos.ru можно быстро передать данные о количестве потребленной электроэнергии. Для этого следует перейти в категорию «Жилье, ЖКУ, двор» раздела «Услуги» и выбрать кнопку «Прием показаний и оплата электроэнергии». Здесь нужно указать номер счетчика электроэнергии и номер лицевого счета в «Мосэнергосбыте», - говорится в сообщении.

Также на mos.ru можно передать показания приборов учета воды. Данная услуга представлена также в разделе категории «Жилье, ЖКУ, двор». Когда житель столицы будет вводить свои данные, система попросит пользователя указать код плательщика и номер квартиры. Если сохранить эту информацию в личном кабинете, то она загрузится уже автоматически. Также показания можно передать по телефону, отправив СМС на короткий номер 7377 либо позвонив по номеру +7 (495) 539-25-25. Передавать показания надо каждый месяц.

Чтобы получить полный список доступных на портале mos.ru услуг, нужно будет подтвердить свою учетную запись. Подтвердить аккаунт можно в любом центре «Мои документы», а также дистанционно. Подтвержденная учетная запись позволяет легко получить доступ к электронной медицинской карте, подать заявление на получение субсидий на оплату ЖКУ и оформление полиса ОМС.

Те жители столицы, у которых есть право на льготы, могут с помощью электронных сервисов подать заявку на получение компенсационных выплат через портал mos.ru. Список доступных услуг размещен в каталоге услуг в разделе «Социальная поддержка».

Также на портале можно получить услугу по оформлению и продлению резидентного парковочного разрешения, которое дает право бесплатно оставлять машину в зоне платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. Более того, многодетные семьи могут онлайн оформить льготное парковочное разрешение.

С полным перечнем услуг центров «Мои документы», которые есть в электронном виде, можно ознакомиться на сайте md.mos.ru. Там собраны названия сервисов и указаны ссылки, по которым ими можно воспользоваться.