РИАМО - 15 окт. В настоящее время специалисты ожидают поступление специальной накладки для ремонта теплохода «Бородино», который получил пробоину в Луховицах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«На 15 октября планируется получение специальной накладки, после чего продолжатся работы по устранению последствий транспортного происшествия», - говорится в сообщении.

Инцидент находится на контроле прокуратуры, проводятся следственные мероприятия. Теплоход встал с пробоиной утром 11 октября рядом с поселком Белоомут на 798 километре реки Ока. Судно следовало по маршруту Москва - Муром. С борта из-за происшествия эвакуировали 89 пассажиров, также на борту находился 41 член экипажа. Пассажиры на трех автобусах были направлены в столицу. Пострадавших нет.​