РИАМО - 15 окт. В Москве за минувшие сутки умерло 57 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

За время пандемии в городе умерло 5796 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендовали не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

По последним данным, за все время пандемии в Москве выявили 344 004 случая коронавируса. При этом число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 266 470 с начала пандемии.

Гражданам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию. Они могут подать заявку на доставку дров на садовые и дачные участки. Мера поддержки была возобновлена на фоне роста выявляемых случаев коронавируса.

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