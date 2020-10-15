РИАМО - 15 окт. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности столицы выросла с 1,07 до 2,9 триллионов рублей за последние 10 лет, доля обрабатывающей промышленности в данном показателе также продемонстрировала рост на 3,4 процентных пункта — до 16,2%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он подчеркнул, что по итогам восьми месяцев 2020 года рост промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил уже 5%.
Ефимов добавил, что городские власти оказывают большую поддержку промышленности. Компании получают субсидиарную поддержку, также им выделяются гранты на развитие производств. Кроме того, они получают особые статусы, что позволяет им получать особые налоговые льготы.
«Только в 2019 году столица выделила на поддержку промышленности почти 2,2 миллиарда рублей в виде льгот для промкомплексов, субсидий на 624 миллиона рублей и один миллиард рублей в качестве льгот резидентам особой экономической зоны «Технополис «Москва», — заключил Ефимов.
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