РИАМО - 15 окт. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности столицы выросла с 1,07 до 2,9 триллионов рублей за последние 10 лет, доля обрабатывающей промышленности в данном показателе также продемонстрировала рост на 3,4 процентных пункта — до 16,2%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наиболее уверенный рост промышленного производства наблюдался в последние три года. Так, в 2017 году в сравнении с предыдущим к нему годом он составил почти 1,7 процента, в 2018-м — 6,1 процента, в 2019-м — 5,6 процента», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что по итогам восьми месяцев 2020 года рост промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил уже 5%.

Ефимов добавил, что городские власти оказывают большую поддержку промышленности. Компании получают субсидиарную поддержку, также им выделяются гранты на развитие производств. Кроме того, они получают особые статусы, что позволяет им получать особые налоговые льготы.

«Только в 2019 году столица выделила на поддержку промышленности почти 2,2 миллиарда рублей в виде льгот для промкомплексов, субсидий на 624 миллиона рублей и один миллиард рублей в качестве льгот резидентам особой экономической зоны «Технополис «Москва», — заключил Ефимов.