РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в поле возле деревни Степаньково городского округа Лотошино был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, снаряд не представляет угрозы населению, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:10 14 октября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте выставлена охрана силами ОМВД городского округа Лотошино. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на четверг.