РИАМО - 15 окт. В Москве и Московской области в четверг температура воздуха составит 16 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов, по области - 11-16 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы юго-западного ветра составят 3-8 метров в секунду, местами - 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.