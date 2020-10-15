РИАМО - 15 окт. Столичные службы отработали более пяти тысяч заявок по доставке дров на дачи за две недели, для оперативности в работе задействовали спецтехнику, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Граждане с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию, могут подать заявку на доставку дров на садовые и дачные участки. Мера поддержки была возобновлена на фоне роста выявляемых случаев коронавируса.

«За две недели выполнено более 5 тысяч таких заявок, работа продолжается», — сказал Бирюков.

Он отметил, что службы столицы доставляют дрова примерно по 350-400 заявкам в день, для оперативности в работе задействовали технику, включая манипуляторы, самосвалы и погрузчики.

На дрова установлены льготные цели. Обратиться для получения услуги можно по номеру горячей линии: +7 (495) 870-45-09.