РИАМО - 14 окт. На западе столицы в торговом центре обрушился фрагмент потолка, прокуратура Москвы проведет по этому факту проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, 14 октября 2020 года в торговом центре на Мичуринском проспекте в районе фудкорта, недалеко от прилавка одного из сетевых ресторанов быстрого питания, произошло обрушение фрагмента потолочной конструкции», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Проверку проведет Никулинская межрайонная прокуратура, она установит причины случившегося, даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности, его обслуживанию и эксплуатации.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.