РИАМО - 14 окт. В столичном парке «Зарядье» выловили декоративных карпов из пруда и отправили в аквариум, рыбки не могут переносить температуру ниже минус 5 градусов, поэтому осень и зиму они проводят в тепле, сообщается на сайте парка.

«Так как температура понижается, близится глубокая осень. Бригада «Мосводостока» откачала воду из пруда и с помощью сачков выловила декоративных рыбок для передержки на зимний период», — сказал инженер-начальник ТО ЭГТР-1 ГУП «Мосводосток» Дмитрий Рябцев.

Он отметил, что, когда карпов запускали весной, их было 200. За это время они размножились и подросли.

После поимки рыб специалисты почистили дно и заполнили пруд водой.

В «Зарядье» располагаются четыре водоема общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.