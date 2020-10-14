РИАМО - 14 окт. В Электрогорске стали известны итоги конкурса «Любимый учитель», в этом году победителями конкурса стали четыре учителя школ округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Конкурс общественного призвания «Любимый учитель Московской области» проходит в течение 5 лет. Всего в Электрогорске проголосовали 829 учеников. По результатам голосования определились победители», — говорится в сообщении.

Победителями стали: учитель информатики лицея Павел Грязнов, учитель математики и информатики лицея Людмила Фролова, учитель математики школы №14 Александр Бусурин, учитель физкультуры школы №16 Егор Коханов.

Поздравили победителей депутат Мособлдумы Линара Самединова и руководитель конкурсной программы Светлана Белая.

Конкурс организован областной общественной организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив».