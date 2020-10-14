РИАМО - 14 окт. В среду на дежурство в общественном транспорте Московской области и на прилегающей инфраструктуре вышли более двух тысяч волонтеров, чтобы следить за соблюдением масочного режима, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Планировалось, что в ежедневных рейдах на транспорте и прилегающей инфраструктуре будет задействовано более 1 тысячи добровольцев, однако во всех муниципалитетах откликнулось больше волонтеров, что помогло усилить контроль за соблюдением масочного режима. Сегодня побит рекорд - задействовано более 2 тысяч волонтеров на транспорте Подмосковья», — говорится в сообщении.

Волонтеры выявили 16,7 тысячи пассажиров, которые пытались проехать без маски, из них 11,6 тысячи – в железнодорожном транспорте, более 5,1 тысячи – в автобусах и около 500 человек – в аэропортах в Подмосковье.

Добровольцы дежурят на железнодорожных станциях, вокзалах, автостанциях, в автобусах, на остановках, в аэропортах и вежливо напоминают гражданам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

В регионе обязательно нужно носить маски в общественных местах, за нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Медучреждения Подмосковья обеспечили необходимым количеством препаратов для лечения Covid. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Порядка трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией свободно в Подмосковье, к 1 ноября в регионе будет 15 тысяч коек.

- Власти Подмосковья не планируют вводить пропуска из‑за Covid‑19:

«Нам не нравится идея (с электронными пропусками - ред.), мы постараемся ее избежать. <...> Карантин - это ужасно. В разных уголках я встречаюсь с людьми, и они говорят, что все, что угодно, только не карантин, карантин - это беда. Но наша задача - достучаться до каждого, причем деликатным способом, а не дубиной», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

- В столице школьники 6-11 классов перейдут на удаленное обучение до 1 ноября, эта мера позволит снизить нагрузку на школьное здание на 50%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По большому счету мы снижаем нагрузку на школьное здание практически на 50%, и возможность у школ обеспечить дополнительные меры рассредоточения детей внутри здания гораздо больше – больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам», – сказала вице-мэр в эфире «Первого канала».

- Более 210 нарушений масочного режима в такси выявили в Подмосковье за неделю. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

- Столичный театр имени Ермоловой закрылся на карантин из‑за коронавируса. У нескольких сотрудников учреждения выявили Covid-19.

- Еще 244 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели 59 211 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- ИП в Москве смогут предоставить сведения об удаленке без электронной подписи. Для этого нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Порядка 125 тыс флаконов дезинфицирующих средств производят в Подмосковье ежедневно. Еще 145 тысяч литров производят в жидком виде.

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19. Ее могут ввести в гражданский оборот уже в 2021 году.



- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.