РИАМО - 14 окт. В формате видеоконференции 26 октября состоится торгово-закупочная сессия с представителями торговой сети «Метро», поучаствовать могут поставщики и производители Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В рамках встречи производители Московской области смогут представить свою продукцию, обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Производители смогут спросить о процессах для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, требованиях по ассортименту, объему и фасовке.

Мероприятие бесплатное и пройдет на платформе Microsoft Teams.