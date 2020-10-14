РИАМО - 14 окт. Руководитель волонтерского корпуса «Эвенд» Елена Шилкина и один из руководителей добровольческой организации «Капитошки» Павел Грязнов получили знаки отличия и грамоты от президента РФ Владимира Путина за участие в акции «Мы вместе - 2020» и помощь людям во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Кроме этого, волонтерам вручили благодарственные письма от Главного управления социальных коммуникаций Московской области», — говорится в сообщении.

Награды вручила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Награждение прошло согласно указу президента «Об учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».