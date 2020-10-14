РИАМО - 14 окт. Более половины сотрудников аппарата Московской городской думы работает в удаленном формате, заседание парламента в среду тоже проходило дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«У нас есть положительный опыт дистанционной работы в весеннюю сессию с помощью информационно-коммуникационной системы, позволяющей проводить онлайн заседания с соблюдением всех регламентных процедур, которые обязательны при проведении очного формата», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что на заседании рассмотрели новый порядок ведения трудовых книжек. Все работодатели будут вести трудовые книжки сотрудников в электронном виде. А те, кто начнет работать после 31 декабря 2020 года, будут иметь только трудовую книжку нового формата. Остальные смогут сохранить бумажную трудовую.

Кроме того, обсудили региональную социальную доплату пенсионерам, уточнил Шапошников.

«В данном случае речь идет только о неработающих пенсионерах, проживающих в Москве менее десяти лет. В 2020 году такой доплатой воспользовались около 71 тысячи человек. По прогнозу, в следующем году получать ее будут порядка 85 тысяч пенсионеров», — подчеркнул спикер столичного парламента.

В 2021 году прожиточный минимум пенсионера мегаполиса составит 13 496 рублей. Для доплаты этой категории граждан выделят 4,5 миллиарда рублей.

Для пенсионеров, которые проживают в столице более 10 лет, действует другая система определения региональной социальной доплаты. Доплата составит 19,5 тысяч рублей. Около двух миллионов пенсионеров получают именно такую выплату.