РИАМО - 14 окт. Более половины сотрудников аппарата Московской городской думы работает в удаленном формате, заседание парламента в среду тоже проходило дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
«У нас есть положительный опыт дистанционной работы в весеннюю сессию с помощью информационно-коммуникационной системы, позволяющей проводить онлайн заседания с соблюдением всех регламентных процедур, которые обязательны при проведении очного формата», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он отметил, что на заседании рассмотрели новый порядок ведения трудовых книжек. Все работодатели будут вести трудовые книжки сотрудников в электронном виде. А те, кто начнет работать после 31 декабря 2020 года, будут иметь только трудовую книжку нового формата. Остальные смогут сохранить бумажную трудовую.
Кроме того, обсудили региональную социальную доплату пенсионерам, уточнил Шапошников.
В 2021 году прожиточный минимум пенсионера мегаполиса составит 13 496 рублей. Для доплаты этой категории граждан выделят 4,5 миллиарда рублей.
Для пенсионеров, которые проживают в столице более 10 лет, действует другая система определения региональной социальной доплаты. Доплата составит 19,5 тысяч рублей. Около двух миллионов пенсионеров получают именно такую выплату.
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