РИАМО - 14 окт. Еще две с половиной недели министерство имущественных отношений Московской области будет принимать заявки от собственников торговых объектов на получение отсрочки по уплате имущественных налогов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эта мера поддержки предусмотрена в помощь тем бизнесменам-арендодателям, которые помогли своим арендаторам во время режима повышенной готовности и предоставили им отсрочку по арендным платежам.

«В Московской области в помощь предпринимателям-арендаторам областной и муниципальной недвижимости, а также неразграниченных земель, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, предоставляется отсрочка по оплате аренды. Для арендодателей помещений в торговых объектах на территории Московской области действует аналогичная мера поддержки», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что министерство согласовало с подмосковной прокуратурой порядок предоставления данной возможности. Организации и индивидуальные предприниматели оказали помощь малому бизнесу в виде отсрочки по оплате аренды торговых площадей, могут получить поддержку в части оплаты налогов.

Министр объяснила, что на основе заявлений владельцев торговых центров ведомство формирует реестр налогоплательщиков, который направляется в налоговые органы, чтобы они смогли отсрочить уплату налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Подать заявку можно до 30 октября по электронной почте или почтовым отправлением по адресу: 143407, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.