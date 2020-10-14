РИАМО - 14 окт. В Московском регионе ожидается резкое похолодание, в выходные могут случиться небольшие заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

«В пятницу с отходом циклонического вихря в Московский регион с севера устремятся холодные воздушные массы, сводя к минимуму суточный ход температуры», — говорится в материале.

В выходные будет еще холоднее. Дневная температура не превысит плюс 2-7 градусов, что на 4-5 градусов ниже нормы.

Кроме того, ожидается первый снег, но снежный покров пока не образуется.