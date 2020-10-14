РИАМО - 14 окт. Количество вызовов скорой помощи в Подмосковье достигает 11 тысяч ежедневно, что почти вдвое больше обычных показателей, регион продолжает закупать новые машины скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас тот случай, когда машин скорой помощи много не бывает. <...> Вызовов сегодня у нас около 10-11 тысяч, в «мирное» время - 5,5 тысячи - 6 тысяч», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что регион весь год покупал и продолжает покупать машины скорой помощи. Также ввели около 300 «неотложек» - это легковые автомобили, которые позволяют госпитализировать пациентов и помогают врачу быть более мобильным.

«Мы все, в том числе главы муниципалитетов, обязаны оказывать содействие в поиске дополнительных автомобилей и водителей», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

14 ОКТЯБРЯ

- Медучреждения Подмосковья обеспечили необходимым количеством препаратов для лечения Covid. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Порядка трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией свободно в Подмосковье, к 1 ноября в регионе будет 15 тысяч коек.

- Власти Подмосковья не планируют вводить пропуска из‑за Covid‑19:

«Нам не нравится идея (с электронными пропусками - ред.), мы постараемся ее избежать. <...> Карантин - это ужасно. В разных уголках я встречаюсь с людьми, и они говорят, что все, что угодно, только не карантин, карантин - это беда. Но наша задача - достучаться до каждого, причем деликатным способом, а не дубиной», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

- В столице школьники 6-11 классов перейдут на удаленное обучение до 1 ноября, эта мера позволит снизить нагрузку на школьное здание на 50%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По большому счету мы снижаем нагрузку на школьное здание практически на 50%, и возможность у школ обеспечить дополнительные меры рассредоточения детей внутри здания гораздо больше – больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам», – сказала вице-мэр в эфире «Первого канала».

- Более 210 нарушений масочного режима в такси выявили в Подмосковье за неделю. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

- Столичный театр имени Ермоловой закрылся на карантин из‑за коронавируса. У нескольких сотрудников учреждения выявили Covid-19.

- Еще 244 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе выздоровели 59 211 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- ИП в Москве смогут предоставить сведения об удаленке без электронной подписи. Для этого нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Порядка 125 тыс флаконов дезинфицирующих средств производят в Подмосковье ежедневно. Еще 145 тысяч литров производят в жидком виде.

- Зарегистрирована вторая российская вакцина от Covid‑19. Ее могут ввести в гражданский оборот уже в 2021 году.



- Лекарство от Covid‑19 запатентовали в России. Оно целенаправленно действует на специфические участки в геноме вируса.

- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. Восстановится авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.

- За сутки в России зарегистрировали 14 231 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 429 больных. В Москве - 4 573.

- Государственные кружки и секции в Москве не будут работать до 1 ноября. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

- Учителей школ старшего возраста переведут на дистанционку в Москве.В некоторых классах московских школ введут новый формат преподавания - тьюторство.

- Столичные школьники, обучающиеся в 6-11 классах, будут переведены на дистанционный режим обучения в ближайшие две недели. Тем не менее школьники, обучающиеся в 1-5 классах с 19 октября начнут учиться в очном режиме в Москве.

- В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от Covid‑19.

- За минувшие сутки в Москве скончались 52 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 739 пациентов.