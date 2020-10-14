РИАМО - 14 окт. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем двум предприятиям, находящимся в Подмосковье, на производство лекарственных препаратов и упаковочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По объему средств, полученных предприятиями одного субъекта РФ из федерального ФРП в январе-августе 2020 года Московская область занимает первое место. За этот период 26 подмосковных предприятий уже получили займы в ФРП на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей. После подписания всех необходимых документов, к этому списку добавятся еще две компании», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Получателями займа стали предприятие «Ингал», расположенное в Истре, и «Воскресенский центр производства упаковки». Первая компания получит 18,5 миллионов рублей от федерального ФРП, а также 8 миллионов от подмосковного ФРП. Второе предприятие получит заемные средства в объеме 73,8 миллиона рублей.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.