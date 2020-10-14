РИАМО - 14 окт. В столице на территории храма святителя Николая в Покровском открыли бюст полководцу Александру Суворову, его семья жила здесь с 1740 по 1768 год, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».
Гостей церемонии встречали солдаты в форме лейб-гвардии Семеновского полка. Они показали упражнения с оружием, после чего встали в почетном карауле.
Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала о том, как Суворов мечтал стать военным. Она вела повествование под легкую музыку.
Завершилась церемония музыкой военных маршей и фотографией на память. В мероприятии приняли участие местные жители, потомки Суворова, представители органов власти и общественных объединений.
Бюст изготовили в рамках проекта «Аллея российской славы» и преподнесен в дар программе «Суворов и Москва».
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