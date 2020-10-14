РИАМО - 14 окт. В столице на территории храма святителя Николая в Покровском открыли бюст полководцу Александру Суворову, его семья жила здесь с 1740 по 1768 год, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Гостей церемонии встречали солдаты в форме лейб-гвардии Семеновского полка. Они показали упражнения с оружием, после чего встали в почетном карауле.

«Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы открываем бюст Александру Васильевичу Суворову. В этом году исполняется 290 лет со дня его рождения и 220 лет со дня смерти», - рассказала глава Басманного района Москвы Ирина Лесных.

Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала о том, как Суворов мечтал стать военным. Она вела повествование под легкую музыку.

Завершилась церемония музыкой военных маршей и фотографией на память. В мероприятии приняли участие местные жители, потомки Суворова, представители органов власти и общественных объединений.

Бюст изготовили в рамках проекта «Аллея российской славы» и преподнесен в дар программе «Суворов и Москва».