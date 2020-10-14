РИАМО - 14 окт. 17 октября на сцене Московского Губернского театра откроется Международный большой детский фестиваль, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В течение месяца в рамках фестиваля будут показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. Также в рамках фестиваля пройдут дискуссии и питчинги. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства.

«У нас будет обширная конкурсная программа, которая включает спектакли для детей и юношества, детское кино и анимацию, цирковое искусство. В рамках фестиваля мы покажем 65 проектов. В театральной программе - более 40 театров из 25 городов, она выросла по сравнению с прошлым годом на треть», – сказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Программа фестиваля состоит из нескольких направлений: театр, кино, анимация, цирк, а также ледовое шоу. В конкурсной программе участвуют драматические, музыкальные и кукольные спектакли, цирковые номера, кино- и анимационные фильмы для детей. К показу запланировано 65 творческих проектов.

Победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри в составе 20 человек. Церемонию закрытия фестиваля планируется провести в конце ноября.