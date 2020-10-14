РИАМО - 14 окт. На железнодорожной станции Мытищи мальчик 2007 года рождения получил травмы, когда выходил из электропоезда, по этому факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 16:33 несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения, выходя из электропоезда сообщением «Александров-Москва», был зажат автоматическими дверьми», — отмечается в материале.

Поезд начал движение, мальчика протащило по платформе, ребенок получил травмы различной степени тяжести. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Подросток находится в медучреждении.

Следствие проведет комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.