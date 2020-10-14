РИАМО - 14 окт. С начала 2020 года выплату за новорожденных в Московской области получили 50 569 семей, средства выделаются на приобретение средств для ухода за детьми, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми предоставляется гражданам России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Средства приходят на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней. Пособия положены на каждого новорожденного.

С 1 сентября 2019 года роженицы в Московской области могут получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или вместо него – выплату в размере 20 тысяч рублей.