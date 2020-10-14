РИАМО - 14 окт. Более 70 дорожных объектов в Подмосковье приведено в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора с начала октября, инспекторы продолжают надзор, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий», - сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество нарушений устранено в Чехове, Луховицах, Долгопрудном, Шатуре, Красногорске, Пушкинском округе.

Кроме того, инспекторы выписывали штрафы за ненадлежащее состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры.